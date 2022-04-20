Москва, 20 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который распространяет форму государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство и обеспечение работы приютов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом допускается заключение соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве в отношении «приютов для животных, определенных федеральным законом от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распространение такой формы, как ГЧП на строительство приютов для бездомных животных поможет улучшить ситуацию на улицах российских городов, считают в Госдуме.

В настоящее время потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть, а в более чем десятке субъектов нет ни одного такого заведения. Основная проблема нехватки приютов — недостаточное финансирование, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Благодаря этому механизму муниципалитеты, к примеру, смогут в упрощенном порядке выделять землю для строительства приютов и подводить коммуникации», — отметил Володин.

До 2020 года субъекты РФ и муниципальные образования тратили, в общей сложности, более 2 млрд рублей ежегодно на исполнение полномочий по обращению с безнадзорными животными, указали в Госдуме.