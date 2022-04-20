Лондон, 20 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. О неготовности НАТО к войне с Россией заявил 20 апреля британский высокопоставленный военный Ричард Бэрронс, пишет The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Бэрронс, который в прошлом возглавлял объединённое командование британскими ВС, прокомментировал ситуацию вокруг Украины, рассказав о двух причинах, по которым НАТО пришлось бы активно противостоять России.

Первый из таких вариантов – это существенное расширение охвата действий России на Украине, то есть если гораздо большая украинская территория, чем сейчас, «окажется под угрозой».

Второй вариант – вступление России в военный конфликт с какой-либо страной НАТО. Хотя этот подход появился не сегодня, НАТО не готово к такому противостоянию.

Потому-то, отмечает Бэрронс, альянс и не стремится воевать с Россией, что НАТО не готово, что является весьма прискорбным.