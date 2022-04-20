20 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 18:52 — REGNUM Бывший торговый представитель Вьетнама в России Нгуен Тьи Там, доктор экономических наук, написал статью в российских СМИ под говорящим заголовком «Россия и Вьетнам хотели бы торговать, но не могут».

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Цель статьи — а это именно авторский материал, а не интервью — совершенно очевидна: убедить российского читателя в эффективности антироссийских западных санкций, показать невозможность в этих условиях эффективно развивать российско-вьетнамское торгово-экономическое сотрудничество. Статья носит определенно политический характер, хотя автор старается прикрыть истинную цель — нанести наибольший возможный ущерб отношениям России и СРВ аргументами псевдоэкономического характера.

Во Вьетнаме существуют различные политические группировки — ориентированные на Россию, на США, на Китай и Японию. Парадоксально, но экс-торгпред Вьетнама в Москве явно не заинтересован в развитии связей между нашими странами. Его экономические аргументы не выдерживают никакой критики. Нгуен Тьи Там не ищет и не пытается искать развязки возникших проблем. Он просто голословно утверждает, что расчеты между странами в национальных валютах «архисложны или даже нереализуемы». Между тем азиатские экономики куда сильнее вьетнамской — Китая и Индии — уже согласились торговать с Россией в национальных валютах.

КНР заключает соглашения о постепенном переходе во взаимной торговле на юани не только с ОАЭ, но и с Индонезией, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Филиппинами и даже Японией. Значительных препятствий для расчетов в национальных валютах не существует, больше того, это мировой тренд, который лишь усилился после рейдерских антироссийских санкций США и их союзников, включая кражу золотовалютных резервов РФ.

Камиль-Леопольд Лассаль. На ярмарке

Бывший торгпред СРВ предсказывает печальное будущее совместным российско-вьетнамским проектам, в первую очередь в энергетике. Аргументы приводятся те же — отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT и опасение вторичных санкций, которые могут быть наложены США на вьетнамские компании, сотрудничающие с Россией. Больше того, Нгуен Тьи Там предрекает дефолт по обязательствам компании «Силовые машины» перед «ПетроВьетнам» по одному из проектов. Обоснование все то же — отключение части российских банков от SWIFT и невозможность закупки российской стороной оборудования в силу санкций. Еще раз приходится напомнить, что страны, намного более влиятельные, чем СРВ, готовы продолжать и развивать отношения с Россией, игнорируя западные санкции и используя их для укрепления собственной роли в строящемся многополярном мире и своего экономического развития.

Добыча нефти drpepperscott230

Для представителя страны, совсем недавно гордившейся победой над французскими, а потом американскими колонизаторами, такой испуг перед коллективным Западом выглядит неприличным. Еще в конце 1980-х годов доводилось видеть в одной из вьетнамских провинций паровую французскую чугунную маслобойню. Производство кокосового масла до сих пор остается важной отраслью сельскохозяйственного сектора экономики, но на другом технологическом уровне. СССР оказывал колоссальную военную и экономическую помощь Вьетнаму, это общеизвестный факт. Сейчас Россия не нуждается в помощи и не просит помощи от Вьетнама, Россия борется за взаимную экономическую, политическую и военную честность. Доводы бывшего торгпреда против российско-вьетнамского сотрудничества лживы и экономически несостоятельны.

Его рассуждения носят на самом деле не экономический, а политический и подрывной для двусторонних отношений характер. Так, он заявляет о глубоком кризисе в туристической отрасли, поскольку авиакомпании не могут страховать свои перевозки.

Между тем Турция, государство — член НАТО, заявила о создании специальной авиакомпании для заполнения своего туристического потенциала из России. При всех возможных политических разногласиях с Анкарой, прагматичное российско-турецкое экономическое сотрудничество продолжается. Ряд западноевропейских стран выразили готовность использовать российский рубль во взаимной торговле.

Бывший торгпред СРВ в России высказался пессимистично, агрессивно и невежественно в отношении сотрудничества с Россией, притом на страницах российского издания. Между тем Вьетнам, как и другие страны Юго-Восточной Азии, воздерживается от антироссийских санкций.

Для отечественного востоковедения и аналитики важно не только купировать подобную пораженческую и псевдоаналитическую пропаганду, но и видеть, понимать тенденции общественно-политического и экономического развития азиатских государств. Поворот на Восток без востоковедов неосуществим.