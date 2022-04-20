Москва, , 16:25 — REGNUM Финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Москве будет увеличено. Об этом 20 апреля в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы приняли решение увеличить финансовую поддержку социально ориентированных НКО. В этом году на поддержку победителей ежегодного городского Конкурса грантов Мэра Москвы среди некоммерческих организаций направим в 1,5 раза больше — 600 млн рублей», — сообщил глава города.

Помимо этого, организации, которые зарегистрированы в реестре НКО и взаимодействуют с городской мэрией или её структурными подразделениями смогут рассчитывать на ряд субсидий. Меры поддержки позволят компенсировать им расходы на оплату труда сотрудников, доступ к порталам для поиска новых работников и покупку российского программного обеспечения. Всего на эти цели планируется выделить из городского бюджета 192 млн рублей.

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