Нижний Новгород, 20 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Всероссийский автопробег в честь российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине пройдет через Нижний Новгород в конце апреля. Об этом сообщили в Нижегородском областном союзе организаций профсоюзов «Облсовпроф».

Пресс-служба администрации Оренбурга Автопробег

По данным организаторов, по Нижегородской области автомобилисты будут проезжать 28 и 29 апреля. Также 29 апреля участники мероприятия «организуют митинг у Дворца спорта профсоюзов на проспекте Гагарина».

«Автопробег начнется в Хабаровске, Пятигорске, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле, откуда проследует через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и другие российские города», — уточнил портал «В городе N».

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