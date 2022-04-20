Саратов, 20 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за первый квартал текущего года до реализации не допустили более 2 тонн мяса и субпродуктов. Несоответствие продукции санитарным требованиям выявили сотрудники регионального управления ветеринарии.

Avito.ru Мясо

Ветеринары проводят экспертизы на 41 рынке Саратовской области. Также исследования ведутся в 28 кабинетах при районных станциях по борьбе с болезнями животных и одной передвижной лаборатории.

С января по март ветеринарные службы осмотрели свыше 8 тыс. туш крупного рогатого скота, 22 тыс. туш свинины, около 104 тыс. тушек кур и 695 туш кроликов. За это время проведено свыше 22 тыс. экспертиз молока и молочных продуктов, около 27 тыс. — продуктов растительного происхождения, более 7 тыс. — рыбы, около 6 тыс. — яиц и 728 экспертиз меда.

В ходе ветеринарно-санитарных исследований выявлено 1054 случая заболеваний, из них 172 случая дикроцелиоза, 787 случаев приходится на незаразные болезни и 136 — инвазионные. До продажи не допустили более 2 тонн мяса и субпродуктов, несоответствующих требованиям безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Роспотребнадзор за I полугодие 2021 года изъял из продажи и вынес постановления об уничтожении 36 тонн некачественного мяса и мясной продукции (за 1 полугодие 2020 года — 21 тонну).

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