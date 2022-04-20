Вашингтон, 20 апреля 2022, 16:19 — REGNUM Американского актёра Тимоти Шаламе засняли на видео, когда он целовался с некой девушкой на фестивале Coachella. Об этом 20 апреля пишет Elle Girl.
Поклонники Тимоти Шаламе активно ведут «расследование», пытаясь определить имя новой избранницы артиста. Большая часть пользователей предполагает, что на видео, опубликованном в интернете, засняли модель Сару Талаби.
Американское издание Page Six обратилось за комментарием к Талаби, однако модель не дала конкретного ответа на вопрос, в каких она отношениях с Шаламе. «Все спрашивают меня, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на Coachella, и это хороший вопрос. Но было бы отличным вопросом задать нашим мировым лидерам, почему Земля сейчас теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления», — высказалась она.
Ранее Тимоти Шаламе встречался с актрисой Лили-Роуз Депп, дочерью Джонни Деппа. С 2020 по 2021 год у него был роман с мексиканской актрисой и певицей Эйсой Гонсалес.
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