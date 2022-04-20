Вашингтон, 20 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Американского актёра Тимоти Шаламе засняли на видео, когда он целовался с некой девушкой на фестивале Coachella. Об этом 20 апреля пишет Elle Girl.

Скриншот с YouTube Тимоти Шаламе

Поклонники Тимоти Шаламе активно ведут «расследование», пытаясь определить имя новой избранницы артиста. Большая часть пользователей предполагает, что на видео, опубликованном в интернете, засняли модель Сару Талаби.

Американское издание Page Six обратилось за комментарием к Талаби, однако модель не дала конкретного ответа на вопрос, в каких она отношениях с Шаламе. «Все спрашивают меня, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на Coachella, и это хороший вопрос. Но было бы отличным вопросом задать нашим мировым лидерам, почему Земля сейчас теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления», — высказалась она.

Ранее Тимоти Шаламе встречался с актрисой Лили-Роуз Депп, дочерью Джонни Деппа. С 2020 по 2021 год у него был роман с мексиканской актрисой и певицей Эйсой Гонсалес.