Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге крысы присутствуют в 19% пищевых и жилых объектов города. Такой статистикой 20 апреля поделилась начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крыса

Ведомство получает данные о засилье крыс по итогам дератизации городских объектов. Также установлено, что 16% физических площадей города заселены грызунами.

Ввиду того, что среди пищевых и жилых объектов остаётся свободным от животных 81% процент помещений, а во втором случае — 84%, такая обстановка оценивается как «удовлетворительная».

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Напомним, ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова призвала власти усилить дератизацию и обеспечить уборку на должном уровне для предотвращения распространения инфекционных болезней.

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