Москва, , 16:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об ускоренной регистрации ветеринарных препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Кот

«Под санкционный удар попали многие отрасли, в том числе ветеринария», — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается предусмотреть ускоренную процедуру государственной регистрации предназначенных для лечения домашних животных лекарственных препаратов для ветеринарного применения, которые ранее были зарегистрированы в Российской Федерации в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения.

Так, вместо для государственной регистрации препарата вместо отчета разработчика о результатах доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения могут быть представлены результаты доклинического исследования соответствующего лекарственного препарата для медицинского применения, а вместо отчета о результатах клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения — обзор научных данных о результатах исследований на видах животных, которым предназначается исследуемый лекарственный препарат.

В России 60 млн кошек и собак, они живут в 57% семей страны, законопроект также коснется сельхозживотных.

При этом в России применяется около 2 тыс. наименований препаратов для животных.

Читайте также: В России предложили в обязательном порядке маркировать домашних животных