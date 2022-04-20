Камчатский край, 15 января, 2013, 18:56 — ИА Регнум. Ученые отловили калана, заплывшего в середине декабря в Авачинскую бухту и поселившегося на мысе Чавычном, где вблизи Петропавловска-Камчатского обитают сивучи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КамчатНИРО, специалисты пришли к выводу, что дальнейшее пребывание морского зверя в том районе для него небезопасно. Всему виной плохая экологическая обстановка акватории.

Отловом калана занимались совместно ученые Камчатки и Приморья. Практически сразу их усилия увенчались успехом. "Здоровье калана у специалистов никаких опасений не вызвало, поэтому его сразу отправили во Владивосток. Там морскую выдру разместили в научно-адаптационном центре океанариума на острове Русский. Если здоровье зверя будет в порядке, уже весной приморские специалисты привезут калана на полуостров и выпустят в естественную среду обитания. Однако окончательное решение - возвращать зверя или нет, будет принято весной", - сказали в институте.

ИА REGNUM напоминает, что краснокнижное животное облюбовало лежбище сивучей на мысе Чавыча, питалось моллюсками и морскими ежами, живущими вдоль сливной трубы очистных сооружений. В последнее время состояние калана заметно ухудшилось: в середине декабря, когда зверь впервые был замечен, он был в нормальной форме и не истощен. Сейчас активность его заметно снизилась, некоторые части тела воспалены, организм обезвожен.

"Калан относится к тем морским млекопитающим, которые очень требовательны к качеству кормов и чистоте воды. К сожалению, Авачинская бухта не отвечает этим требованиям. Так, 3 января был вынос загрязненной воды с мазутной пленкой, которую наблюдали из бухты Сероглазка. 8 и 9 января из бухты Моховая шлейф грязной воды с запахом дизельного топлива тянулся от причала бухты и до мыса Чавыча и проходил в 100 метрах от него. Пятна нефтепродуктов на поверхности моря вблизи мыса Чавыча, которые, как мы видим, отмечаются довольно часто, возможно загрязнили мех животного, нарушили структуру волосяного покрова и лишили его теплоизоляционных свойств и животное заболело", - сказал заведующий лабораторией морских млекопитающих ФГУП "КамчатНИРО" Сергей Коренев.