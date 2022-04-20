Арзамас, Нижегородская область, , 16:14 — REGNUM Нижегородская прокуратура начала проверку информации о невыплате зарплаты строителям скоростной трассы М-12. Работы на проекте приостановлены. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 апреля.

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По данным ведомства, организована проверка «о невыплате заработной платы строителям, занятым в проведении работ на автомобильной дороге М-12».

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при трудоустройстве работников, полноте и своевременности перечисления им вознаграждения за труд. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее СМИ сообщили, что «нижегородские субподрядчики перекрыли дороги строительной техникой на участке в Арзамасском районе из-за невыплаты денег».

«Они утверждают, что генподрядчик должен им свыше 100 миллионов рублей. Сейчас работы по возведению скоростной трассы не ведутся», — уточняет издание NewsNN.