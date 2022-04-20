Бухарест, , 16:15 — REGNUM Коллегия Окружного суда Бухареста признала банкротство нефтеперерабатывающего завода Steaua Română, являющегося старейшим предприятием отрасли в Румынии. Об этом 20 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Банкрот

Согласно судебному решению, в ближайшее время компания будет исключена из Государственного реестра должников. Кроме того, аннулируются все иски, поданные против указанного завода со стороны коммерческих банков, а также коммунальных структур.

При этом соответствующее постановление может быть обжаловано в течение 14 календарных дней.

НПЗ Steaua Română построен в 1895–1897 годах. Частично разрушенный во время обеих мировых войн, он был восстановлен и расширил производство в 1947 г. В 60-х – 80-х годах прошлого века завод считался самым современным и крупнейшим в Европе.

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