Нижний Новгород, 20 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Суд огласил приговор нижегородке, которая в январе 2021 года «укусила сотрудника Росгвардии». Девушка получила один год условно. Об этом сообщили нижегородские СМИ 20 апреля.

Суд

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти») завели в начале 2021 года после инцидента в торговом центре. Тогда девушка проигнорировала требование надеть защитную маску.

«На выходе меня поджидали сотрудники Росгвардии. [Сотрудник] повалил меня на пол, ударил головой, скрутил мне руки. В итоге у меня сотрясение мозга, множество ссадин и синяков», — так описывала инцидент осужденная.

Сотрудник правоохранительных органов сказал матери девушки, которая была с ней в момент инцидента, что девушка «его укусила».