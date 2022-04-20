Рязань, 20 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Шахматист регионального Центра спортивной подготовки, воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Антей» Илья Липилин выиграл параолимпийский чемпионат России, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе минспорта Рязанской области.

Шахматы

В чемпионате среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, который проходил во Владимире с 10 по 19 апреля, приняли участие 28 параолимпийцев из 15 регионов. Илья Липилин одержал восемь побед в девяти играх и занял первое место.

Спортсмена, который является неоднократным победителем и призёром чемпионатов и первенств мира и Европы, тренирует Николай Горшков.