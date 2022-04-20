Тирана, , 16:16 — REGNUM В албанском городе Кукес 19 апреля стало памятным днем. Исполнилось 23 года с того дгя, как косовские беженцы массово начали пересекать границу Албании, чтобы получить убежище от войны и бомбежек НАТО.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 530 тысяч косоваров укрылись в Албании, пересекая Кукес, население которого в мирное время составляло 90 тысяч человек. Еще полмиллиона человек укрылись в Северной Македонии и Черногории.

Начиная с 1997 года Кукес находился в центре внимания СМИ, которые наблюдали за происходящим исходом албанцев. Тем не менее, беженцы из Косово находились по всей территории Албании. Сейчас в Кукесе стоит обелиск, знак благодарности косоваров албанскому народу.

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