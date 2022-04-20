Цхинвал, , 16:10 — REGNUM В Южной Осетии в 1992 году уже проходил референдум о вхождении в состав России, что уже является основанием для воссоединения с РФ. Об этом заявил кандидат в президенты республики от оппозиции Алан Гаглоев в интервью РИА Новости, опубликованном 20 апреля.

Южная Осетия Vinc

«Если нужен ещё один референдум — его проведёт любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа. Но столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке», — сказал Гаглоев.

Он отметил, что основным фактором в этом вопросе является то, согласится ли Москва взять на себя ответственность за республику. Для этого нужна предварительная работа. Гаглоев также заявил, что воссоединение с Россией является мечтой югоосетинского народа.

Напомним, о планах провести в Южной Осетии референдум о вхождении в состав РФ незадолго до президентских выборов объявил действующий глава республики Анатолий Бибилов. На голосовании 10 апреля он получил 33,5% голосов, а Гаглоев — 36,9%. Второй тур назначен на 28 апреля.