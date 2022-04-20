Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник приговорен к пяти месяцам колонии-поселения за приобретение растительного наркотика, сообщили 20 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Максим Резник в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Резника обвиняли по ч.1 ст. 228 УК РФ — в незаконном приобретении для личного употребления растительного наркотика массой 18,2 грамма. В момент инкриминируемого ему деяния Резник был действующим парламентарием, утратив этот статус осенью 2021 года.

В суде Резник вину не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор. В среду, 20 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в колонии-поселении.

«Зачтено время содержания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым», — подытожили в ОПС.