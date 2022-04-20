Бишкек, , 16:09 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев обсудил с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым проблему скопления грузовых машин на киргизско-казахской границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства 20 апреля.

Водитель фуры Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам переговоров представители правительств двух стран договорились о том, что киргизские налоговики не допустят выезд из Киргизии грузовиков без электронных счетов-фактур на перевозимый товар.

В свою очередь комитету государственных доходов Казахстана поручат не проводить досмотр грузовых машин, следующих из Киргизии транзитом в Россию, Белоруссию или Армению, при условии наличия у перевозчиков электронных счетов-фактур.

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А в случае выявления в документах незаявленного товара такие грузовики будут возвращать на территорию Киргизии. При этом проверять товар казахстанские таможенники будут с помощью досмотрового комплекса, чтобы не вскрывать грузовой отсек у автофур.

Также Кожошев и Султанов договорились в течение недели проработать вопрос применения в Казахстане киргизских навигационных пломб и провести детальный анализ импорта из Китая в Казахстан и Киргизию.

Отметим, что на контрольно-пропускных пунктах на киргизско-казахской границе регулярно образуются огромные очереди, состоящие из грузовых машин. В настоящее время из-за низкой скорости проверки и пропуска Казахстаном киргизских дальнобойщиков, простаивают свыше 300 грузовых машин из Киргизии.

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