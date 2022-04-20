Архангельск, , 16:09 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский стал донором крови. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Донорство крови Mil.ru

«Сегодня Национальный день донора. Сдал кровь на Архангельской станции переливания крови. Процедура абсолютно безболезненная, но важная, поэтому всех призываю по возможности пройти. Донорская кровь может спасти чью-то жизнь», — написал губернатор после посещения областной станции переливания крови.

По данным регионального правительства, за последнее десятилетие в области не было ни одного случая несвоевременного обеспечения компонентами донорской крови нуждавшихся в ней пациентов. На сегодняшний день количество почетных доноров в Архангельской области насчитывает около 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве растет число доноров крови.