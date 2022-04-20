Архангельск, 20 апреля 2022, 16:09 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский стал донором крови. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Донорство крови
Донорство крови
Mil.ru

«Сегодня Национальный день донора. Сдал кровь на Архангельской станции переливания крови. Процедура абсолютно безболезненная, но важная, поэтому всех призываю по возможности пройти. Донорская кровь может спасти чью-то жизнь», — написал губернатор после посещения областной станции переливания крови.

По данным регионального правительства, за последнее десятилетие в области не было ни одного случая несвоевременного обеспечения компонентами донорской крови нуждавшихся в ней пациентов. На сегодняшний день количество почетных доноров в Архангельской области насчитывает около 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве растет число доноров крови.