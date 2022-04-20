«Франция окажется в изоляции, если будет избрана Ле Пен» — Ле Дриан
Париж, 20 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ход выборов в стране, сообщает Le Parisien.
«Франция окажется в изоляции ещё до лета, если будет избрана Ле Пен», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В интервью Ouest France министр отметил, что в случае избрания кандидата от партии «Национальное объединение» пострадают дипломатические отношения.
«До лета Франция будет изолирована, ослаблена в Европе, которая сама будет ослаблена и разделены позиционированием Франции», — уверяет Жан-Ив Ле Дриан.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM TV сделал заявление о ходе выборов во Франции.
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