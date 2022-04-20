Бишкек, 20 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Всемирный банк намерен предоставить правительству Киргизии $150 млн (11 млрд 853 млн рублей) на реализацию двух проектов. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Акылбека Жапарова с представителями руководства международной финансовой организации в Вашингтоне.

Всемирный банк

По её итогам подписаны финансовые соглашения о выделении $50 млн (3 млрд 951 млн рублей) на проект по развитию Баткенской области и $100 млн (7 млрд 902 млн рублей) на проект по улучшению водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата.

Условия, на которых киргизские власти получат эти кредиты, Всемирный банк не озвучивает.

Также глава правительства Киргизии обсудил с руководством банка вопросы, касающиеся поддержки человеческого капитала, реформ в энергетике страны, развития частного сектора и защиты уязвимых слоев населения.

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