Нур-Султан, , 16:06 — REGNUM За первые два месяца 2022 года товарооборот между Киргизией и Казахстаном достиг $126,3 млн (9 млрд 980 млн рублей), увеличившись на 6,8% по сравнению с январём – февралём 2021 года, передают киргизские СМИ.

При этом импорт казахстанских товаров в Киргизию уменьшился на 14,2% — до $72,6 млн (5 млрд 737 млн рублей).

Сильнее всего снизились поставки природного газа — на 84,7%, кофе и чая — на 91,4%, пшеницы — на 89,6% и овощей — на 100%.

В то же время вырос импорт золота — в 4 раза, угля — в 2,2 раза, сигарет и других табачных изделий — на 35%.

Также стало известно о том, что экспорт киргизской продукции в Казахстан увеличился сразу на 60% — до $53,7 млн (4 млрд 243 млн рублей).

Наиболее активно росли поставки керамической плитки — в 126,3 раз азотных удобрений — в 112 раз, нефтепродуктов — в 50 раз, прутков из нелегированной стали — в 49 раз.

Вместе с тем снизился экспорт осветительного оборудования — на 99,7%, молока и сливок — на 82,3%, руды и концентратов драгметаллов — на 18,6%, а также хлеба и мучных кондитерских изделий — на 13%.