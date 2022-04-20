Мадрид, 20 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Возобновить работу в России надеются владельцы испанской сети магазинов одежды Inditex (бренды Bershka, Oysho, Zara, Pull& Bear), сообщает 20 апреля EFE. Ранее в России работало порядка пяти сотен магазинов.

Павел Федотов. Жена-модница (Львица. Эскиз). 1849

Этот посыл обозначил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас. «Как только это будет возможным и позволят условия», компания вернётся на российский рынок, отметил он.

Напомним, в Inditex отказались от российского рынка в прошлом месяце на фоне антироссийских санкций, введённых ЕС после начала ВС РФ спецоперации на Украине.