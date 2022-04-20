Берлин, , 16:04 — REGNUM В марте 2022 года цены на топливо в Германии по сравнению с прошлым годом продемонстрировали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Бензин Finobzor.ru

Такие выводы сделаны на основе анализа цен на нефть и нефтепродукты, а также природный газ за последние полсотни лет на разных экономических уровнях.

В ведомстве отмечают, что и без того динамичный рост цен на энергоносители, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, усилилось в результате конфликта на Украине. Также указано, что текущее повышение цен на энергетические продукты частично сопоставимо с изменением цен во время предыдущих кризисов. Однако анализ Федерального статистического управления показывает и различия.

»Оказалось, что годовой рост цен на моторное топливо в прошлые десятилетия никогда не был таким значительным, как в марте 2022 года», — подчеркнули в управлении.

Так, по данным Destatis, бензин высшего класса на автозаправках в Германии подорожал по итогам марта за год на 41,9%, дизельное топливо — на 62,6%, а светлый мазут вырос в цене почти в два с половиной раза. В среднем же моторное топливо подорожало за год на 47,4%.

»Такие значительные повышения цен на мазут и топливо редко случались раньше в Германии. Подобные события до сих пор наблюдались только в связи с двумя нефтяными кризисами 1974 и 1980 годов, а также финансовым и экономическим кризисом 2008/2009 годов. Тем не менее, рост потребительских цен на топливо по сравнению с прошлым годом ни в одном из этих кризисов не был выше, чем в марте 2022 года», — подчеркнули в управлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предложил германским водителям помочь стране снизить зависимость от России и сэкономить много энергоресурсов, начав медленнее ездить по автобанам.

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