Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Работа станции Петербургского метрополитена «Звездная» восстановлена, сообщает 20 апреля пресс-служба городской подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 15:14 мск 20 апреля станция «синей» ветки метро «Звездная» была закрыта на вход из-за посадки напряжения, эскалаторы работали только на подъем. Для этого ГКУ «Организатор перевозок» рекомендовало добираться пассажирам наземным транспортом.

Однако в 15:51 мск станция открылась на вход пассажиров.

«Вестибюль работает в обычном режиме», — уточнили в метрополитене.