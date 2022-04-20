Киев, , 16:02 — REGNUM Украинский блогер Антон Птушкин высказался относительно решения о его запрете въезда в Россию. Он опубликовал об этом пост в своём Twitter-аккаунте 20 апреля.

Антон Птушкин Скриншот видео на YouTube

«Короче, выпуска про Поволжье не будет», — прокомментировал блогер. Добавим, что «Известия» опубликовали список украинских артистов, которым также запретили въезд в Россию — среди них исполнители Иван Дорн, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Евгений Мильковский, Юрий Каплан и другие.

Ранее Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. На момент, когда ограничение спадёт, блогеру будет уже 88 лет.

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