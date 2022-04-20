Москва, , 16:01 — REGNUM Российские блогеры, которые смогут увлечь аудиторию без «чернухи» получат поддержку властей. Об этом 20 апреля сообщил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» президент рассказал, что российские власти будут поддерживать блогеров, способных увлечь подписчиков экспертными знаниями и интересными проектами, в противовес легко распространяемой «чернухе».

«Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков», — отметил глава государства.

По его словам, власти, оказывая поддержку блогерам, должны действовать аккуратно и ненавязчиво.