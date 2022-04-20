Москва, 20 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Российские блогеры, которые смогут увлечь аудиторию без «чернухи» получат поддержку властей. Об этом 20 апреля сообщил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» президент рассказал, что российские власти будут поддерживать блогеров, способных увлечь подписчиков экспертными знаниями и интересными проектами, в противовес легко распространяемой «чернухе».

«Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков», — отметил глава государства.

По его словам, власти, оказывая поддержку блогерам, должны действовать аккуратно и ненавязчиво.