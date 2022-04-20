Архангельск, 20 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 97 человек, 19 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

Среди новых заболевших — 19 архангелогородцев, 13 северодвинцев, восемь жителей Шенкурского района, шесть – Плесецкого округа. Случаи заболевания зарегистрированы также в Мирном, Котласе и других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос отмены масочного режима в архангельском минздраве считают преждевременным.