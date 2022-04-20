Москва, 20 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, по состоянию на 15:35 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,8%, до $108,11 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«19 апреля на фоне снижения МВФ прогноза по темпу роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% нефтяные котировки испытали сильное снижение.

Остановить его смогли данные о резком сокращении запасов нефти и дистиллятов в США, а также бодрое снятие китайскими властями пандемийных ограничений.

В пользу нефтебыков играет опубликованная агентством Блумберг информация о том, что отгрузки нефти из России по морю за прошедшую неделю сократились на 25%.

Также инвесторы опасаются, что в случае победы Макрона на выборах президента Франции, которую сейчас предсказывают опросы, тема прекращения покупки российской нефти может быть вновь поднята.

Сегодня рынок ждет информации по запасам нефти в США от минэнерго, если они покажут снижение, рынок вполне может попробовать сходить в район $120 за баррель», — считает эксперт.

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