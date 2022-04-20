Москва, 20 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование механизмов создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Сокращается число типов ОЭЗ с четырех до трех: промышленно-технологические ОЭЗ (объединяются промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ), туристско-рекреационные и портовые.

Меняется схема управления ОЭЗ путем заключения единственного соглашения о создании и управлении ОЭЗ между Минэкономразвития, субъектом РФ, муниципалитетом и управляющей компанией, которым в том числе предполагаются определение границы ОЭЗ, обязательства по финансированию создания объектов инфраструктуры, перспективный план развития зоны, значения ключевых показателей эффективности, а также полномочия всех сторон.

Примерная форма соглашения о создании и управлении особой экономической зоны разрабатывается Минэкономразвития России, следует из законопроекта.

Кроме того, прописывается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. При этом первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ проводится не ранее чем через два года после ее создания.