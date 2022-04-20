Уфа, , 16:02 — REGNUM Жителя Уфы обвинили в посредничестве во взяточничестве за выдачу военных билетов в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2019 году два подозреваемых студента уфимского вуза не захотели служить в армии и по рекомендации приятелей попросили фигуранта уголовного дела оказать содействие в освобождении их от воинской обязанности.

В материалах дела указано, что обвиняемый предложил подозреваемым за денежное вознаграждение знакомому ему должностному лицу военного комиссариата обеспечить освобождение их или получение ими отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации по фиктивным основаниям и получение военных билетов.

Следователи считают, что на это предложение подозреваемые согласились.

«Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей, которые студенты перечислили посреднику безналичным путем», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам в отношении 37-летнего жителя г. Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве.

«Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и отдела Управления ФСБ России по Центральному военному округу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фигурант уголовного дела находится под стражей. Расследование дела продолжается.

В отношении подозреваемых в даче взятки также возбуждены уголовные дела.