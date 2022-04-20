Бухарест, , 15:57 — REGNUM В результате спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Румынии и полиции Молдавии на территории нескольких румынских уездов и молдавских регионов задержаны около 50 человек, подозреваемых в пособничестве нелегальной миграции. Об этом 20 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Мигранты

По предварительным данным, правоохранителям двух государств удалось ликвидировать хорошо отлаженный канал транспортировки в страны Евросоюза выходцев из государств Северной Африки и Ближнего Востока. Так называемый «штаб» организаторов преступного бизнеса находился в Бухаресте.

«Мигранты доставлялись в Румынию небольшими группами по 6-10 человек в обмен на денежные суммы в размере от 5 тыс. до 8 тыс. евро на человека в зависимости от расстояния и предлагаемого сегмента «путешествия», — говорится в заявлении Центра совместной операции. — При этом конечным пунктом поездок для большинства нелегалов становились Австрия и Германия».

Ведется следствие.