Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зона платной парковки автотранспорта в 2022 году появится еще на 265 улицах города. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Процедура расширения зоны платных парковок будет происходить в три этапа. Как и раньше, это коснётся районов центра Петербурга.

Ближайшая дата расширения платной зоны в Центральном районе определена на 1 июля. Первые 56 улиц станут платными летом, а вторая половина – в сентябре. В Адмиралтейском районе на 153 улицах платные парковки должны появиться в ноябре.

Водители транспортных средств смогут распознать действие зоны за счёт синей разметки на дороге. К тому же её будут сопровождать соответствующие дорожные знаки и паркоматы для оплаты.

Напомним, что жители центральных районов, где появляется платная парковка, имеют право на льготное пользование парковочными местами. Для этого необходимо оформить парковочное разрешение. А на бесплатной основе пользоваться парковками смогут многодетные семьи, владельцы электромобилей и другие категории лиц.

Отметим, что к концу 2022 году в Санкт-Петербурге придётся заплатить за парковку автомобилей уже на 364 улицах города. Ранее комтранс отметил положительное влияние зоны на транспортную инфраструктуру города.