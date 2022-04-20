Сеул, 20 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Южная Корея вошла в число мировых лидеров по объёму рынка электронной коммерции (E-commerce). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Корпорации развития малого, среднего и венчурного бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный кошелёк

Согласно опубликованным данным, в 2021 году на Южную Корею пришлось 2,5% розничных продаж на мировом рынке электронной коммерции. Это пятый показатель после Китая (52,1%), США (19%), Великобритании (4,8%) и Японии (3%). После Южной Кореи в списке следуют Германия (2,1%), Франция (1,6%), Индия (1,4%), Канада (1,3%) и Бразилия (0,8%).

Эксперты рекомендуют оказать отечественным компаниям поддержку в выходе на рынок США через существующие там торговые площадки, которыми пользуется 35% населения планеты.

Электронная коммерция — это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.