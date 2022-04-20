Тбилиси, 20 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии за первый квартал 2022 года составил $3,9 млрд, что на 37,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 19 апреля на сайте организации.

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По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде превысил $1,2 млрд, что на 43,3% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 35,7% и составил $2,7 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил около $1,5 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 39,4%.

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяце 2022 года общий товарооборот Грузии составил $1,8 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 54,5%. Отрицательный баланс был около $1 млрд или 40,1% внешнеторгового оборота.