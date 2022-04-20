Бухарест, , 15:51 — REGNUM На территории Румынии не проходит обучение украинских военнослужащих, сообщил 20 апреля премьер страны Николае Чукэ.

Николае Чукэ Mapn.ro

Он рассказал, что видел информацию о том, что на территории страны якобы обучаются украинские военные.

«Не может быть и речи об этом», — сказал Чукэ. Он призвал румынских граждан с вниманием относиться к источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия предоставит танки странам Восточной Европы, которые передадут Украине советское вооружение.