Анкара, 20 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над представительницей Чехии Марией Боузковой в первом круге турнира в Стамбуле (Турция). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

(сс) jarmoluk Теннис

Грачёва один раз подала навылет, допустила одну двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, одна ошибка на подаче и 2 из 4 брейков.

Во втором турнира Грачёва сыграет с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.

Читайте также: Теннисистка Рахимова проиграла в первом круге турнира в Стамбуле