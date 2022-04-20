Архангельск, , 15:50 — REGNUM Губернатор Архангельской области получил право отрешать от должности глав муниципалитетов. Соответствующее изменение в Устав области одобрили депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский Dvinanews.ru

В Уставе закрепляется право вносить предупреждение или выговор главе муниципалитета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им полномочий, а также отрешать его от должности, если он не реагирует на предупреждения и выговоры или в связи с неисполнением социальных показателей по экономическому развитию территории.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог считает сохранение прямых выборов губернаторов маловероятно в новой реальности.