Париж, , 15:49 — REGNUM Власти Франции провели обсуждение с партнерами в Евросоюзе, НАТО и США вопросов о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом 20 апреля рассказал на брифинге официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Вчера прошло совещание с лидерами Германии, Великобритании, Италии, Польши, Румынии, Канады, США, главой Еврокомиссии, президентом Евросовета и генсеком НАТО… Эти обсуждения позволили начать обмен мнениями насчет гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине после того, как условия переговоров будут выполнены», — сказал он.

Кроме того, Атталь уточнил, что также французские власти обсудили с международными партнерами новые антироссийские санкции и предоставление Киеву помощи гуманитарного и военного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что замена зарубежных заведений общественного питания, который ушли из РФ из-за антироссийских санкций, отечественными компаниями будет способствовать росту качества обслуживания граждан.