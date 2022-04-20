Джакарта, 20 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто пообещал президенту, что к 2024 году оборонная промышленность Индонезии войдет в 50 крупнейших в мире, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Прабово Субианто начал этот шаг с поощрения создания государственной холдинговой компании для оборонной промышленности. Он также подписал соглашение о сотрудничестве по закупке оборонной техники с рядом государственных предприятий.

«Есть надежда, что холдинг государственной оборонной промышленности (Defend Id) позволит увеличить уровень отечественных комплектующих до 50% и выведет оборонную промышленность страны в 50 крупнейших в мире к 2024 году», — заявил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия полностью поддерживает Индонезию по трем приоритетным вопросам форума G20.

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