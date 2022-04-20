Бухарест, , 15:48 — REGNUM Правительство Румынии рассматривает возможность аннулирования крупного контракта на поставку из-за рубежа вакцины от COVID-19. Об этом 20 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, в настоящее время страна не нуждается в столь большом количестве соответствующих медпрепаратов.

«Большинство наших сограждан вакцинировано, пик пандемии давно пройден, и болезнь идет на спад, — констатировал, в частности, он. — Несомненно, что на сегодня, сопоставляя данные о вакцинации с количеством закупленных вакцин, мы должны принять решение об отказе от дальнейшего импорта, чтобы не тратить деньги напрасно».

Накануне министр здравоохранения Румынии Александру Рафила заявил о том, что Бухарест не располагает ресурсами для хранения уже имеющихся антиковидных медикаментов. Предполагается, что часть запасов будет уничтожена.