Ярославль, , 16:00 — REGNUM В Ярославле водители общественного транспорта заявили об увольнении из-за проблем с зарплатой. Об этом сообщает YarNews.

Маршрутные автобусы в Ярославле Yarnews.net

Всё началось с того, что 19 апреля жители пожаловались на отсутствующие утренние рейсы автобусов №1,13,62,57 и 79. Все эти маршруты обслуживает «Первая пассажирская компания» из Петербурга. При этом в сетях ещё 18 апреля ряд людей, называющих себя водителями питерской компании заявили, что во вторник город будет ждать транспортный коллапс из-за невыплаты зарплаты.

В мэрии оперативно прокомментировали сложившуюся 19 апреля ситуацию и заявили, что водители были уволены за нарушение финансовой дисциплины — они не сдавали выручку. При этом работники на замену уже найдены.

20 апреля в соцсетях вновь высказались водители о причинах своего ухода.

«Вчера, насколько я знаю, 30 человек уволились, дальше больше будет. Зарплата не выплаченная вообще. Устным приказом начальника сказано сдавать определённую сумму наличными и при этом выбивать не более 10 билетов. Куда обратиться для решения проблемы с зарплатой, подскажите пожалуйста. Кинули за март на 30 000 и ещё неизвестно, что будет за апрель. У меня допустим 17 700 вычет за билеты, остальные срыв рейса (машина была не заправлена и убитая, я отказался ехать), прогул в этот же день, хотя мне ЦДС сказали идти домой», — рассказал один из водителей.

При этом водители говорят, что выручку сдавали все.

«Люди из Питер-авто уволились сами, потому что людям не доплатили зарплату от 17 до 30 000, обосновывая тем, что вы воровали наличные деньги. Учитывая, что основная масса — это транспортные карты, проездные, студенческие и банковские карты, считаю, что наказывать водителей на такие суммы это совершенно необоснованно. «Они не сдавали выручку». Вот бред полнейший. Все сдавали и ещё как, но приезжие водители сдавали ее слишком маленькую, потому что им надо кормить свои аулы. А в итоге пострадали и ярославские водители, которые честно работали», — сообщил другой водитель.

В самой транспортной фирме корреспонденту ИА REGNUM дважды отказались официально комментировать произошедшее, коротко сказав о том, что сейчас никаких проблем и долгов у предприятия нет.