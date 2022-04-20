В Ярославле водители общественного транспорта рассказали об увольнениях
Ярославль, 20 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле водители общественного транспорта заявили об увольнении из-за проблем с зарплатой. Об этом сообщает YarNews.
Всё началось с того, что 19 апреля жители пожаловались на отсутствующие утренние рейсы автобусов №1,13,62,57 и 79. Все эти маршруты обслуживает «Первая пассажирская компания» из Петербурга. При этом в сетях ещё 18 апреля ряд людей, называющих себя водителями питерской компании заявили, что во вторник город будет ждать транспортный коллапс из-за невыплаты зарплаты.
В мэрии оперативно прокомментировали сложившуюся 19 апреля ситуацию и заявили, что водители были уволены за нарушение финансовой дисциплины — они не сдавали выручку. При этом работники на замену уже найдены.
20 апреля в соцсетях вновь высказались водители о причинах своего ухода.
При этом водители говорят, что выручку сдавали все.
В самой транспортной фирме корреспонденту ИА REGNUM дважды отказались официально комментировать произошедшее, коротко сказав о том, что сейчас никаких проблем и долгов у предприятия нет.