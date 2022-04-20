Саратов, , 16:20 — REGNUM В Саратовской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций в феврале составила 37 035,4 рублей. По информации Саратовстата, зарплата в сравнении с февралем 2021 года увеличилась на 10,3%.

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Согласно официальным данным, наибольшая среднемесячная зарплата в феврале 2022 года сложилась у работников организаций, которые осуществляют деятельность в сфере информации и связи. Сотрудники этих компаний в среднем получают 59,6 тыс. рублей в месяц.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году доходы сенаторов Олега Алексеева и Сергея Аренина, представляющих в Совете Федерации интересы Саратовской области, выросли более чем на 1 млн рублей.

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