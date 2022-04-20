Калуга, 20 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Приходы и монастыри Калужской епархии собрали более 12 тонн гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей Донбасса. Об этом 20 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

eparhia-kaluga. ru Приходы и монастыри Калужской епархии собрали более 12 тонн гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей Донбасса

Сбор был организован отделом по церковной благотворительности и социальному служению и православной благотворительной миссией «Милосердный самарянин». Кроме того, что Калужская епархия собрала почти 3 млн рублей денежных средств помощи. На постоянной основе епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, оказывает духовную и материальную помощь вынужденным переселенцам и беженцам, проживающим в пунктах временного размещения на территории Калужской области.

Святейший патриарх Кирилл поблагодарил епархии РПЦ за сбор средств для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. В письме, поступившем в Калужскую епархию, в частности, отмечается, что всего в монастырях и храмах епархий было собрано почти 179 млн рублей.