Москва, , 15:48 — REGNUM Несомненно, для Китая взаимная торговля с ЕС и США являются гораздо более важной, чем с Россией. Совокупно на них приходится около половины китайского экспорта, заявил корреспонденту директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кроме того, Китай по ряду высокотехнологичных товаров критично зависит от поставок из этих стран. Также Китай зависим от западных инвестиций и технологий, которые помогают ему успешно развивать свою экономику.

Российский же экспорт в Китай может быть заменен поставками из других источников. Однако и Запад зависит от Китая — сокращение торговли с ним приведет к ещё одному скачку инфляции

А если параллельно будет дорожать ещё и сырье, то это будет серьезным ударом по уровню жизни населения западных стран.

И хотя потенциально ряд развивающихся стран способны заместить часть китайских товаров, например, Индия, Индонезия, ряд других стран региона, но сделать это быстро не получится. Да и западные компании от ухода из Китая могут понести значительные убытки.

Так что Китай будет торговаться с обеими сторонами — у России выбивать скидки на поставки сырья, у Запада - снижение торговых барьеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов заявил, что в условиях санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к России.

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