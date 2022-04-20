Москва, 20 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Несомненно, для Китая взаимная торговля с ЕС и США являются гораздо более важной, чем с Россией. Совокупно на них приходится около половины китайского экспорта, заявил корреспонденту директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Кроме того, Китай по ряду высокотехнологичных товаров критично зависит от поставок из этих стран. Также Китай зависим от западных инвестиций и технологий, которые помогают ему успешно развивать свою экономику.

Российский же экспорт в Китай может быть заменен поставками из других источников. Однако и Запад зависит от Китая — сокращение торговли с ним приведет к ещё одному скачку инфляции

А если параллельно будет дорожать ещё и сырье, то это будет серьезным ударом по уровню жизни населения западных стран.

И хотя потенциально ряд развивающихся стран способны заместить часть китайских товаров, например, Индия, Индонезия, ряд других стран региона, но сделать это быстро не получится. Да и западные компании от ухода из Китая могут понести значительные убытки.

Так что Китай будет торговаться с обеими сторонами — у России выбивать скидки на поставки сырья, у Запада - снижение торговых барьеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов заявил, что в условиях санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к России.

Читайте также: В ТПП оценили возможность введения Китаем санкций против России