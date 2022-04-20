Тель-Авив, Израиль, , 15:59 — REGNUM Обязательное ношении защитных масок в помещениях, которое ранее было введено в Израиле в целях профилактики распространения коронавируса, отменяется с 23 апреля. Об этом 20 апреля сообщает канцелярия израильского премьер-министра.

Флаг Израиля Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«В связи со снижением заболеваемости коронавирусом премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях. Решение вступит в силу 23 апреля 2022 года в 20:00 (совпадает с мск) после одобрения комиссией Кнессета (парламента) по здравоохранению», — говорится в заявлении.

Также указывается, что это решение не распространяется на места с высоким потенциалом заражения (больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы), а также людей, которые находятся на пути к месту прохождения карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3017 пациентов с COVID-19, также было выявлено 9165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.